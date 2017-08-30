Gaziantep'te drone ile trafik denetimi

Eyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından özellikle bayramda meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla sollamanın yasaklı olduğu yollarda drone ile görüntü alınarak trafik denetimi yapıldı. Drone görüntülerinden hatalı sollama, yakın takip, hız ihlali yaptığı belirlenerek durdurulan çok sayıda araç sürücüsüne 206\'şar lira para cezası kesildi.

Kurban Bayramı\'nda artan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi tarafından Gaziantep- Nizip Karayolunda drone destekli denetim yapıldı. Cadde üzerinde havalandırılan \'drone\' ile görüntü alan ekipler, kurallara uymayan araçları belirledi. Ekiplerin, drone görüntülerinden hatalı sollama yaptığını belirlediğiı araçlar, oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Trafik polisleri, drone ile hatalı sollama yaptıklarını söyleyip uyardığı çok sayıda aracın sürücüsüne 206\'şar lira para cezası kesti.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında drone ile trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda ve ihtiyaç duyulan kesimlerde, trafiğin izlenmesi ve denetlenmesi faaliyetlerinde kullanılanılmaya devam edeceği belirtildi.

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