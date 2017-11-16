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Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

16 Kasım 2017 20:24

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanmıştır.\"

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