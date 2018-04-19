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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

19 Nisan 2018 19:51

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, isimleri açıklanmayan 2 kişi, operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece \'terör örgütü DEAŞ\'a üye olmak\' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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