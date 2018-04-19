Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, isimleri açıklanmayan 2 kişi, operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece \'terör örgütü DEAŞ\'a üye olmak\' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.