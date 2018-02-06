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Gaziantep'te DEAŞ operasyona 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

06 Şubat 2018 20:05

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmayla polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' olmak suçundan tutuklandı.

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