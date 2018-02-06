Gaziantep'te DEAŞ operasyona 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmayla polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' olmak suçundan tutuklandı.