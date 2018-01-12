Gaziantep'te 'ByLock'a 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ait şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları belirlenip gözaltına alınan 6 şüpheliden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen ve isimleri açıklanmayan 6 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklandı, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.