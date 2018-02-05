Gaziantep'te 'ByLock'a 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı belirlenen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' tespit edilen Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.