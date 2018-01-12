Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Ahmet Y.\'nin (31), aralarındaki para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bıçakladığı Uyan Deniz Cankı (42) hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Tekel Caddesi\'nde aralarında para anlaşmazlığı bulunan Ahmet Y. ile Uyan Deniz Cankı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Ahmet Y., Cankı\'yı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Cankı\'yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste müdahale edilen Cankı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Cankı\'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olay sırasında ikilinin yanında bulunan ortak arkadaşı Ercan M., Karşıyaka Polis Merkezi\'ne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Ahmet Y.\'yi olayda kulllandığı bıçakla saklandığı evde gözaltına aldı.

2 şüphelinin emniyette sorgulaması sürüyor.



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