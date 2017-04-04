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Gaziantep'te bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin Gaziantep'e ziyareti sebebiyle alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacağı açıklandı

04 Nisan 2017 23:52

Referandum çalışmaları kapsamında Gaziantep'i ziyaret edecek olan Başbakan Binali Yıldırım için Perşembe günü saat: 07:00 itibari ile trafiğe kapatılacak olan yollar ise şöyle olacak: 
"İpek Yolu Dülük kavşağı ile Şehir gösteren kavşağı arası,İpek Yolu Şehir gösteren kavşağı ile Adliye kavşağı arası, İpekyolu Adliye kavşağı ile Adnan MENDERES köprülü kavşağı arası Başbakanımızın her iki yönde geçişler esnasında trafiğe kapatılacaktır. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezine açılan Sezen AKSU Sokak, 52052 sokak, 52044 sokak, 52035 Sokak, 52012 sokak, 52045 sokak ve 52017 Nolu Cadde ile geçiş güzergahlarının ve bu caddelere açılan cadde ve sokakları trafiğe kapatılacaktır."

Başbakanın Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezindeki programının bitiminden sonra yolların yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.

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