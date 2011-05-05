Gaziantep'te anne ve üç çocuğuna infaz

T24 - Gaziantep'te anne ile 3 çocuğu evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.



Adem Aksoy'un ''Eşimi ve çocuklarımı öldürmüşler, acele gelin'' ihbarı üzerine Konak Mahallesi’ndeki eve giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gül Aksoy, 8 yaşındaki ikiz çocukları Melike ve Kader ile diğer kardeş 14 yaşındaki Melisa'yı hareketsiz yatarken buldu.



Anne ve çocuklarının tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesetler, otopsi için Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Adem Aksoy'un gözaltına alındığı, evde bir adet ruhsatsız tabanca bulunduğu bildirildi.





