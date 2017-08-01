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Politika

Gaziantep'te açık alanda etkinlik yasağı 1 ay daha uzatıldı

Valilik açıklama yaptı

01 Ağustos 2017 21:56

Gaziantep Valiliği tarafından, alınan kent merkezinde açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amaçlayan kararın OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Ağustos 2017-01 Eylül 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak 'Açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi' vb. etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde Valiliğimizce yasaklanmıştır."

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