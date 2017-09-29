Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasağı uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı.

Gaziantep Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amaçlayan kararın OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Ekim 2017- 01 Kasım 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi ve benzeri etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde, valiliğimizce yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"