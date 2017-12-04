Gaziantep'te 699 bin 500 liralık dolandırıcılığa 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te internet üzerinden görüştükleri 15 kişiye piyasa fiyatının altında hayvan satacaklarını söyleyip, toplam 699 bin 500 lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden görüştükleri kişilere ucuz hayvan satacaklarını söyleyip dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmayla, piyasa fiyatının altında hayvan sattıklarını söyleyip 15 kişiyi, toplam 699 bin 500 bin lira dolandıran kişilerin A.E., A.Ç. ve İ.S. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadelerinde görüştükleri kişilerin güvenlerini kazanıp hayvan sevki için belge alma zorunlulukları olduğunu bahane ederek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önüne götürüp buradan mağdurları sevk belgesi alma bahanesiyle oyalayarak kaçtıklarını söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.