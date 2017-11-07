Gaziantep'te 4 DEAŞ'lı tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4\'ü, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.