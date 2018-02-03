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Gaziantep'te 38 bin 600 paket kaçak sigaraya 4 gözaltı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan TIR ve depoda gümrük kaçağı toplam 38 bin 600 paket sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

03 Şubat 2018 16:12

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan TIR ve depoda gümrük kaçağı toplam 38 bin 600 paket sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenip durdurdukları bir TIR\'da arama yaptı. Yapılan aramada TIR\'ın dorsesine gizlenmiş gümrük kaçağı 22 bin 600 paket sigara ele geçirdi. Ekipler, Oğuzeli İlçesinde bir depda yaptıkları aramada ise gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ele geçirdi. Ele geçirilen toplam 38 bin 600 paket kaçak sigaraya el koyan ekipler, A.Y., G.Ç., B.A. ve M.A.\'yı gözaltına aldı.
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