-GAZİANTEP'TE "DEMOKRATİK ÇÖZÜM" ÇADIRI KALDIRILDI GAZİANTEP (A.A) - 27.04.2011 - Gaziantep'te kurulan ''demokratik çözüm çadırı'' kaldırıldı. BDP tarafından 9 Mart 2011'de Vatan Mahallesi Mehmet Gezegen Caddesi'nde kurulan ''demokratik çözüm çadırı''nın kaldırılması kararlaştırıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, BDP İl Başkanlığı yetkililerine mahkeme kararını yazılı olarak tebliğ edildikten sonra çadırda arama yaptı. Aramada, terör örgütünün 2 adet sözde flaması, ölen teröristlere ait çok sayıda fotoğraf ve bir molotofkokteyli bulundu. Aramanın ardından çadır, polis tarafından kaldırıldı. Daha sonra, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çadırda bulunan bazı kişilerin çadırda yanlarında bulundurdukları molotofkokteylerini polis ekipleri ile yoldan geçen bazı toplu taşıma araçlarına attıkları ve araçlara zarar verdikleri iddiasıyla aralarında BDP Şehitkamil İlçe Başkanı Davut Dabaslı'nın da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen BDP Şehitkamil İlçe Başkanı Davut Dabaslı ile Halil Y, Beşir A, Emin K, Adem O, İmam A, Halil K, Enver B. ve Hüseyin A. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 9 zanlının, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.