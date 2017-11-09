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Gaziantep'te, 3 gasp şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 3 kişinin cep telefonunu gasp ederek kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı

09 Kasım 2017 16:07

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 3 kişinin cep telefonunu gasp ederek kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Fatih Mahallesi\'nde telefonla konuşarak yolda yürüyen kadının, telefonu bir kişi tarafından gasp edildi. Kadının ihbarıyla çalışma başlatan polis, gasp edilen cep telefonunu boş araziye atılmış olarak buldu. Kadının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kimliği saptanan şüpheli S.E. polisler tarafından Ulus Mahallesi\'nde yakalandı.
Mezarlık yakınlarında ise 2 kişi bıçak tehdidiyle 2 kişinin cep telefonlarını gasp etti. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, telefonları gasp ederek kaçan şüpheliler A.K. ve E.A.\'yı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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