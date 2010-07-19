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GAZİANTEP'TE 2 SOKAĞA MOLOTOFKOKTEYLİ GAZİANTEP (A.A)

19 Temmuz 2010 10:06

-GAZİANTEP'TE 2 SOKAĞA MOLOTOFKOKTEYLİ GAZİANTEP (A.A) - 19.07.2010 - Gaziantep'te, iki ayrı sokağa molotofkokteyli atıldı. Edinilen bilgiye göre, gençlerden oluşan bir grup, Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki iki ayrı sokağa molotofkokteyli attı.  Molotofkokteyllerinden biri parçalandı, diğeri patlamadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlarla görüşen güvenlik güçleri, patlamayan molotofkokteylini Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Vatandaşlar, gençlerden oluşan bir grubun molotofkokteylini LPG'li bir aracın altına atarak kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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