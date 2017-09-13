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Gaziantep'te 2 çocuk gölette boğuldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 17 yaşındaki Ökkeş Yanar ile 14 yaşındaki Habib Geçer, hayvan otlattıkları sırada serinlemek amacıyla girdikleri gölete boğuldu

13 Eylül 2017 21:26

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 17 yaşındaki Ökkeş Yanar ile 14 yaşındaki Habib Geçer, hayvan otlattıkları sırada serinlemek amacıyla girdikleri gölete boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Burç Mahallesi\'ndeki Hacı Aslan Göleti’nde meydana geldi. Hayvan otlatan 3 kişiden Ökkeş Yanar ve Habib Geçer, serinlemek amacıyla gölete girdi. İki arkadaş, bir süre sonra çırpınıp gözden kaybolunca yanlarındaki ismi öğrenilemeyen diğer çoban, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin arama çalışmaları sonuçsuz kalınca UMKE ekiplerine haber verildi. UMKE dalgıçları,  göletteki 2 saatlik çalışmanın sonunda Yanar ve Geçer\'in cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna konuldu.

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