Gaziantep'te 184 polis adayı yemin ederek mezun oldu

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22\'nci dönem mezunu polis memurlarının diploma ve yemin töreni yapıldı. 184 öğrencinin yemin ederek mezun olduğu törene katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk Polis Teşkilatı\'nın Türkiye Cumhuriyeti\'nin en köklü teşkilatlarından olduğunu söyledi.

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, protokol üyeleri ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende polis adayları ve ailelerine seslenen Vali Gül, Türk Polis Teşkilatı\'nın özellikle son yıllarda teknolojik yenilenmesi ile beraber içerisindeki 15 Temmuz darbe sürecindeki hainlerin ayrışması ile daha da güçlendiğini belirterek, \"Bu kuruluşu güçlü kılan insan kaynağıdır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bekçisinden, polisinden, amirinden müdürüne kadar her kademede, adete kardeşlik hukukuyla kol kola girmek, omuz omuza vermek, Türkiye Cumhuriyeti\'ni muhafaza etmek, suçlularla mücadele etmek kimsesizlerin kimsesi olmak misyonunu devam ettirecektir\" dedi.

Şu anda güvenilirliği en yüksek olan kuruluşların başında Türk Polis Teşkilatı\'nın geldiğini ifade eden Gül, bunun hiç şüphesiz polis ve amirlere borçlu olunduğunu dile getirdi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sertaç Solgun ise polis olmanın fedakarlık gerektirdiğini vurgulayarak, “Polis olmak kar, yağmur, çamur demeden her şartta vatandaşa yardıma hazır olmak, her türlü zorluğa rağmen sabırlı merhametli ve şefkatli olmaktır\" dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan 184 öğrenci adına dönem birincisi Sinan Coşkun tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman\'ın dereceye giren mezunlara diploma ve ödüllerini verdiği tören; polis adaylarının yemin etmesi ile sona erdi.

