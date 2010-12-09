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Spor

GAZİANTEPSPORLU SOSA'YA 3 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 23:21

-GAZİANTEPSPORLU SOSA'YA 3 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un futbolcusu Victor Ismael Sosa'ya 3 maç men cezası verdi. Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada, Manisaspor ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'nın Gaziantepsporlu Sosa'yı 3 maç men ile cezalandırdığı bildirildi. Kurul, taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle Kasımpaşa Kulübü'nün 30 bin, Kayserispor ve Eskişehirspor kulüplerinin 5'er bin, talimatlara aykırılık nedeniyle de Sivasspor ve Bucaspor kulüplerinin de 5'er bin lira para cezası almasını kararlaştırdı. -DİĞER KARARLAR- Kurulun aldığı diğer kararlar ise şöyle: 1 Yıl Hak Mahrumiyeti: Muhammet Karahal, Hakan Erhalaç, Harun Tuncer (Karsspor Kulübü idarecileri) 60 Gün Hak Mahrumiyeti: Mehmet Yahya Kayra (72 Batmanspor Kulübü yöneticisi) 30 Gün Hak Mahrumiyeti: Hasan Hüseyin Dönmez (Anadolu Üsküdar 1908 Kulübü yöneticisi) 4 Maç Men: Yılmaz Renksizkaya (Boluspor Kulübü masörü) 3 Maç Men: Veysel Beşik (Sakaryaspor kaleci antrenörü), Cabir Coşar (Lüleburgazspor oyuncusu), Ekrem Sütçü (Ünyespor oyuncusu), Yunus Doğan (Anadolu Üsküdar 1908 oyuncusu), Mehmet Kosovalı (Anadolu Üsküdar kaleci antrenörü), Harun Eren (Güngören Belediyespor A2 oyuncusu), Aryantaj Tajbakhsb (Medical Park Antalyaspor A2 oyuncusu) 2 Maç Men: Hüseyin Kuday (Elazığspor oyuncusu), Serdar Cansu (Adanaspor A2 oyuncusu), İbrahim Akdağ (İstanbul Büyükşehir A2 oyuncusu) 14 Bin TL: Mehmet Yahya Kayra (72 Batmanspor Kulübü yöneticisi) 10 Bin TL: Altay, Denizlispor 5 Bin TL: Boluspor 4 Bin TL: Menemen Belediyespor, Hasan Hüseyin Dönmez (Anadolu Üsküdar 1908 Kulübü yöneticisi) 3.600 TL: Kartalspor, Karşıyaka 3 Bin TL: Kardemir Karabükspor 2.500 TL: Samsunspor 1.500 TL: Kocaelispor 1.050 TL: Lüleburgazspor, Orhangazispor, Yimpaş Yozgatspor

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