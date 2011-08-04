Gaziantepspor'dan buraya kadar

T24

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Legia Varşova ile deplasmanda golsüz berabere kalarak elendi.Sahasında oynadığı ile maçı 1-0 kaybeden Gaziantepspor, Polonya'da oynanan rövanş maçına daha etkili başladı. İlk dakikadan itibaren golü bulmak için rakip kaleye Antep, ilk dakikada Cenk ile girdiği pozisyondan yararlanamadı.İlk yarının ilerleyen dakikalarında maçta dengeyi kuran Polonya ekibi de, zaman zaman çıktığı hızlı atakları ile Gaziantepspor kalesinde tehlike yarattı.Legia Varşova, ilk maçta olduğu gibi defansif bir oyun sergiledi.İkinci yarıda ise Gaziantepspor, en azından bir gol bulup maçı uzatmak için rakip kaleye daha daha fazla yüklendi. Bekir Ozan ve Wagner'in de oyuna girmesiyle baskısını artıran Antep, rakibini oldukça bunalttı.Ancak istediği golü 90 dakika boyunca bulamayan temsilcimiz, sahadan 0-0 beraber ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.