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Spor

Gaziantepspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

"Kendilerine bunda sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz"

07 Aralık 2016 04:09

Gaziantepspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Gaziantepspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ile teknik direktör İsmail Kartal bir araya gelerek takımla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme sonucunda, İsmail Kartal ve yardımcılarının kulüple olan sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Açıklamada, "Kulübümüz tarafından tüm alacakları ödenen Profesyonel Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal ve yardımcılarına hizmetleri için teşekkür eder, kendilerine bunda sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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