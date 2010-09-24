-GAZİANTEPSPOR'A 1 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor ile oynanan ve yarıda kalan Spor Toto Süper Lig maçında yaşanan olaylar nedeniyle Gaziantepspor'a, 1 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Gaziantepspor'u, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı tarafsız sahada seyircisiz oynamakla cezalandırdı. PFDK'nın toplantısında alınan diğer cezalar şöyle: 7 bin 500 lira: Göztepe 3 bin lira: Çaykur Rizespor 2 bin 100 lira: İskenderun Demirçelikspor 1 maç men: Ulaş Ortakaya (Çaykur Rizespor futbolcusu), Özcan Kızıltan (Göztepe Teknik Direktörü) 3 maç men: Semih Dülger (Göztepe Antrenörü) 15 gün hak mahrumiyeti: Timur Yeni (Çaykur Rizespor görevlisi) 30 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin lira: Muharrem Kasap (Çaykur Rizespor yöneticisi)