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Spor

Gaziantepspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti

Sergen Yalçın, Gaziantepspor’un Fenerbahçe’ye 0-3'lük skorla yenilmesinin ardından teknik direktörlük görevinden istifa etti

25 Mart 2014 20:21

Ligde küme düşme korkusu yaşayan Gaziantepspor, geçen yıl 18 Kasım'da Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı ve sportif direktör olarak takımın başına getirdi. Gelişinin ardından başarılı sonuçlar alan ancak daha önce de 2 kez görevi bırakan ve daha sonra ikna olarak yeniden takımın başına geçen Sergen Yalçın, dün oynanan ve 3-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası görevi bıraktığını bildirdi.

sampiy10.com'da yer alan habere göre, Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada istifa kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Gaziantepspor kulübüyle yollarım bugün itibariyle ayrIlmış bulunuyor. Geldiğimiz günden itibaren takımı aldığım noktayla bıraktığım nokta belli. Ekibimle birlikte elimden gelen her şeyi yaptım. Ama artık bizi aşan bazı durumlar var, problemler var. Ben de teknik direktörlük konusunda çok tecrübeli değilim. Dolayısıyla artık bırakmayı daha uygun buluyorum."

"Gaziantepspor ve Gaziantep halkını çok seviyorum. Geldiğimizden beri hangi şartlarda nasıl mücadele verdiğimiz ortada. Beni unutmasınlar. Kim bilir ileride belki tekrar görüşürüz."

"Ayrılmamın Fenerbahçe yengilsiyle alakası yoktur. Zaten bu ligde Fenerbahçe bizim rakibimiz değildi. Normal bir sonuç olarak bakıyorum. Kötü günümüzdeydik ama elimizden geleni yaptık. Gaziantep'e başarılar diliyorum."

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