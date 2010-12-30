-GAZİANTEPSPOR KAMPTA BELEK (A.A) - 30.12.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı. Kırmızı-siyahlı takım, Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Gloria Golf Oteli'nin futbol sahalarında akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Tolunay Kafkas, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının istedikleri gibi bitmediğini, daha iyi bir yerde olmaları gerektiğini söyledi. Ligin ikinci yarısında Gaziantepspor'u daha yukarılara çıkartmak istediklerini belirten Kafkas, ligde ilk 5 içinde bitirmeyi ve Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini kaydetti. Yeni transfer Wagner'i de değerlendiren Kafkas, ''Wagner önemli bir oyuncu. Brezilya'nın Cruzeiro takımında oynarken, büyük bir bonservis ücretiyle Lokomotif Moskova takımına transfer oldu. Wagner, ihtiyacımız olan bir oyuncu. Bu oyuncudan beklentilerimiz çok yüksek. Umarım bizim beklentilerimize karşılık verir'' dedi. Kafkas, ayrıca bir santrfor için de arayış içerisinde olduklarını söyledi. -ANTRENMANA 7 FUTBOLCU KATILDI- Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleşen antrenmana, 7 futbolcu katıldı. Takımdaki futbolcuların büyük çoğunluğunun 1 Ocaktan itibaren kampa katılacağı belirtildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanda hafif koşu yaptı.