Gaziantepspor, Galatasaray maçının tekrarını istiyor

Gaziantepspor Kulübü, 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada hakemin tarafsız yönetim sergilemediğini gerekçe göstererek, maçın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacaklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 89'uncu dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını ve kaybettikleri 3 puanın hakem hatasından kaynaklandığı ifade edildi.



Açıklama, şöyle: "Ligde geride kalan 11 haftalık dönemde bu oyuncularımıza verdiğimiz forma şansı ile de ligimizin en genç ve en çok genç oyuncu oynatan takımlarından biri olduk. Fakat bizim gösterdiğimiz cesaret ve fedakârlığı ligde oynadığımız 11 haftalık dönemde hakemlerimizden görememek bizleri üzmektedir.

Hakem Özgür Yankaya, Burak Yılmaz'ın golünden önce bu hareketi yapmıştı.

Yaşadığımız hakem hataları veya hakemlerin maçların gidişatına yaptıkları dokunuşlar, özellikle ligimizin büyük takımları olarak adlandırılan ve hakemlerimizin maçlarına büyük bir korku ve güvensizlikle çıktıkları takımlara verdiği destek bizi derinden yaralamakta ve Türk futbolunun daha da kötü günlere gideceği korkusu bizleri sarmaktadır.

29 Kasım 2014 tarihinde Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan Gaziantepspor-Galatasaray karşılaşmasının 89.dakikasında Galatasaray'ın bulduğu gol öncesi hakem 'Özgür Yankaya'nın yaptığı ayak hareketinin" tarafsızlığını yitirmiş ve maçın genelinde verdiği kararlarda olduğu gibi açık bir şekilde rengini ve tarafını belli etmiştir.



Tüm kamuoyu ve hakem otoriteleri tarafından alay konusu olan ve çok açık bir şekilde taraflı olduğu ortaya çıkmış biri tarafından yönetilen bu maçın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "tarafsız" bir hakem yönetiminde tekrarlanması için gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılacağının bilinmesini isteriz."