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Spor

Gaziantepspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı GAZİANTEP (A.A)

14 Eylül 2011 00:30

-Gaziantepspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı GAZİANTEP (A.A) - 13.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantepspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Celal Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Oldukça neşeli oldukları gözlenen futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 oyun çalışması yaptı. Antrenmana tedavileri sağlık merkezinde devam eden Serdar Kurtuluş ile Murat Ceylan katılmadı. Futbolcularla antrenman öncesi bir toplantı yapan Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sezona Medical Park Antalyaspor mağlubiyeti ile başladıkları için üzgün olduklarını belirtti. Fenerbahçe maçını galibiyetle kapatmak istediklerini ifade eden Kafkas, ''Önümüzde içeride oynayacağımız iki önemli maç var. Bu hafta konuk edeceğimiz Fenerbahçe maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz'' dedi. Gaziantepspor yarın akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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