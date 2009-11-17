Gaziantepspor, 'De Nigris' maskesi dağıtacak

Turkcell Süper Lig'de Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor, kalp krizinden hayatını kaybeden eski futbolcusu Antonio De Nigris anısına, taraftarlarına 15 bin adet ''De Nigris'' maskesi dağıtacak.

Gaziantepspor'un resmi internet sitesinde, Bursaspor maçında taraftarlara toplam 15 bin adet De Nigris maskesi dağıtılacağı duyuruldu.

Kulüp yöneticilerinin, De Nigris ile ilgili görüşlerine de yer verilen internet sitesinde, basın sözcüsü Mehmet Kızıl'ın, ''De Nigris çok kaliteli, değerli bir insandı. Aramızdan zamansız ayrılmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Benim kalbimde ayrı bir yeri vardı. Gaziantepspor camiası olarak Bursaspor maçında ona olan sevgimizi ve kalbimizde ne kadar yeri olduğunu göstermeliyiz. Kederli ailesine sabır diliyorum, mekanı cennet olsun'' ifadeleri kullanıldı.

De Nigris'in vefatından duyduğu üzüntüyü belirten Gaziantepspor Teknik Direktörü Jose Coucerio da açıklamasında, ''Kendisiyle tanışamadım ama gerçekten bu genç yaşta kaybedilmesi çok ağır. Çok kısa süre öncesinde yardımcı hocamız Quinito'nun oğlu aynı yaşta vefat etti. De Nigris'in ölümü de bizi derinden sarstı'' dedi.

Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ise ''De Nigris gerçekten çok iyi ve kaliteli futbolcuydu. Walter Zenga hocamızın döneminde getirmiştik onu. Çok iyi bir oyuncuydu, karakterliydi, Gaziantepspor'a da çok faydalı oldu. Gaziantep halkı adına, Gaziantepspor Kulübü adına De Nigris'in tüm ailesine baş sağlığı diliyorum. De Nigris'i, taraftarlarımız çok seviyordu, renkli bir kişilikti. Hala o Fenerbahçe maçında golden sonra yaptığı maskeli gösterisini unutamıyoruz. Bize geçmişte olan haklarından dolayı da Allah onlardan razı olsun'' ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşı Arjantinli futbolcu Zurita'nın, De Nigris'in cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

-AKŞAM ANTRENMANI TAMAMLANDI-

Bu arada kırmızı-siyahlılar, Bursaspor maçı hazırlıklarını Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Couceiro, Antonio Miguel, Samuel Pedroso, İsmet Ölmez ve kaleci antrenörü Jorge Silva yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleriyle başladı. Futbolcular, yarı sahada tek pasa dayalı tek kale maç ve yarı sahada çift kale maçın ardından, soğuma ve açma-germe çalışmalarıyla antrenmanı tamamladılar.

Antrenmana, tedavisi devam eden Cristian Zurita, Ümit Milli Takım'da bulunan Ahmet Arı ve A2 takımda forma giyen Muhammet Şentürk, Ferdi Çoşkun, Mehmet Karakeçili, Soner, Cenk ve Gökhan Öztürk katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarınki antrenmanla devam edecek.