Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl tutuklandı

Gaziantepspor'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden aralarında Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ile Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl'ın da bulunduğu 15'i tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla önceki gün Gaziantepspor yöneticilerine yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan Gaziantepspor Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl, Asbaşkan ve Kulüp Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl ile Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp çalışanları ve Kızıl Grup çalışanlarının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 22 zanlı tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme tarafından sorgulanan Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Diğer 7 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.