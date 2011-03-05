-GAZİANTEPSPOR: 3 - SİVASSPOR: 1 GAZİANTEP (A.A) - 05.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor sahasında Sivasspor'u 3-1 yendi. 57. dakikada, orta alandan gelen uzun topla buluşan Sosa, meşin yuvarlağı müsait pozisyonda olan Cenk Tosun'a aktarmak isterken defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 64. dakikada, Popov'un köşe vuruşunda Cenk Tosun takımının 3. golünü kaydetti: 3-1. 80. dakikada orta alandan gelen uzun topta buluşan Murat Ceylan ceza sahasına girdi, pas vermek yerine kendi vurmayı tercih etti, kaleci Akın topu kornere gönderdi. 85. dakikada Sosa ceza alanı içine ortaladı, topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşu az farkla auta gitti. Maç Gaziantepspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Tarık Ongun xxx, Ali Saygın Ögel xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xxx, Elyasa xx, Emre Güngör xxx, Murat Ceylan x (Dk. 89 Orhan Gülle?), Dany Nounkeu xxx, Şenol Can xx, Sosa xx, Cenk Tosun xxx, Wagner xxx (Dk. 63 Zurita x), Hürriyet xxx, Popov xxx (Dk. 74 Olcan Adın xx) Sivasspor: Korcan xx, Ziya x, Sedat x, Mehmet Nas x, Kadir xx (Dk. 76 Mendonca x), Erman Kılıç xx, Michael Eneramo xx, Cihan x (Dk. 46 Mehmet Yıldız x), Jakub x, Grosicki x (Dk. 76 Suarez x), Hayrettin x Goller: Dk. 4 Wagner, Dk. 25 Popov, Dk. 64 Cenk Tosun (Gaziantepspor), Dk. 40 Erman Kılıç (Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 9 Popov, Dk. 58 Wagner, Dk. 82 Hürriyet (Gaziantepspor), Dk. 90 Mendonca (Sivasspor)