-Gaziantepspor 2 futbolcuyla anlaştı GAZİANTEP (A.A) - 27.12.2011 - Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Gaziantepspor, şike soruşturması kapsamında cezaevine girdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor tarafından sözleşmesi feshedilen İbrahim Akın ve Sivasspor'dan ayrılan Kerim Zengin ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor tarafından sözleşmesi feshedilen ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen İbrahim Akın'ın Gaziantepspor'dan gelen teklifi kabul ettiği ve 3,5 yıllık anlaşmaya imza attığı öğrenildi. Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı ve basın sözcüsü Mehmet Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Akın ile her türlü şartlarda anlaşmaya vardıklarını ve başarılı futbolcunun 3,5 yıllık anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Kızıl, Sivasspor'dan ayrılan Kerim Zengin ile de 3,5 yıllık anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, ''Hem İbrahim Akın hem de Kerim Zengin ile anlaştık. Her iki futbolcu da ikinci yarına formamızı giyecek. İbrahim Akın kendini ispatlamış, iyi bir futbolcu. Kerim de kaliteli bir futbolcu. Taraftarlarımız bize güvensin, ligin ikinci yarısına bambaşka bir takımla gireceğiz'' dedi. Bu arada, Gaziantepspor'un yurt içi ve yurt dışında temaslarını sürdürdüğü bazı oyuncularla 1-2 güne kadar kesin anlaşmaya varılacağı öğrenildi.)