Gaziantepspor: 2 - Beşiktaş : 2

T24

Gaziantepspor-Beşiktaş maçından notlar

BEŞİKTAŞ 15. FİNALİN PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Gaziantepspor sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş finale yükseldi.2. dakikada, Gaziantepspor atağında Olcan sol kanattan çizgiye indi ama savunmada İbrahim Toraman araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.4. dakikada, Beşiktaş atağında Fernandes ceza sahası dışından kaleye sert vurdu, top kaleci Karcemarskas’da kaldı.5. dakikada Gaziantepspor Olcan Adın ile 1-0 öne geçti. Hürriyet orta sahada Quaresma’dan kaptığı topu sağ kanattaki Sosa’ya yolladı. Sosa’nın arka direğe ortasına İbrahim Toraman vuramayınca Olcan, topu yere temas ettirerek yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.14. dakikada, sağ kanattan Cenk Tosun’un pasıyla buluşan Popov ceza sahasına kadar girdi. Ancak içeriye iyi çeviremeyince takımını 2. golden etti.16. dakikada, Gaziantepsporlu futbolcular korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası içindeki Yalçın’a iyi ortaladı. İyi yükselemeyen Yalçın bomboş pozisyonda topu dışarı attı.24. dakikada, Cenk Tosun’un ara pasında ceza sahasına giren Popov, şık hareketler sonrası uzak direğe iyi ortaladı, topa iyi yükselen Olcan’ın kafa vuruşu bu kez auta gitti.33. dakikada, Beşiktaş’ın kazandığı korner atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde hakem topun Yalçın’ın eline değmesi nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Verilen penaltıyı kullanan Simao sol çatala göndererek beraberlik golünü attı. 1-1.39. dakikada, Gaziantep defansını dengesiz yakalayan Beşiktaşlı oyuncularda Quaresma’nın pasında Ernst topu iyi kontrol edemeyince Karcemarskas çıkarak topu kornere gönderdi.41. dakikada, Fernandes sol kanattaki Quaresma’yı aktardı ancak top biraz hızlı olunca kaleci Karcemarskas çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı.49. dakikada, İsmail Köybaşı’nın kendi yarı sahasında kaptığı topta Beşiktaşlı oyuncular ani atağa kalktı. Quaresma’nın boş pozisyondaki Almeida’ya pasında bu oyuncu tek vuruşla kalecinin altından topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.54. dakikada, Ivan de Souza ceza sahasına girdi, müsait pozisyonda vuramayınca açısını kaybetti. Ortasında top İbrahim Toraman’a çarparak kornere çıktı.64. dakikada, Popov sağ kanattan içeriye çok iyi ortaladı. Uzak direkte topla buluşan Hürriyet, müsait pozisyonda topu auta gönderdi.66. dakikada, Gaziantepspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Olcan’ın kontrol edemediği topa Popov bekletmeden vurdu, kaleci Rüştü topu iki hamlede kontrol etti.69. dakikada Gaziantepspor’dan Olcan Adın mükemmel bir gol attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Olcan, kimsenin beklemediği anda yaklaşık olarak 30 metreden düzgün bir vuruşla kaleci Rüştü’yü mağlup etti ve beraberliği sağladı. 2-2.71. dakikada, Simao sol kanatta topla beraber ilerledi, ceza sahası içindeki Quaresma’ya aktardı bu oyuncunun vuruşu kaleci Karcemarskas’ta kaldı.81. dakikada, Simao sağ kanatta şık bir hareketle rakibinden sıyrılarak içeri ortaladı, topla buluşan Bobo’nun vuruşu kaleci Karcemarskas’tan döndü. Topu önünde bulan Quaresma bomboş pozisyonda Yalçın’ı nişanlayınca Beşiktaş 3. golden oldu. Top kornere gitti.83. dakikada, Julio Cesar’ın derinlemesine pasında Cenk topu kontrol edemeyince Beşiktaş savunması araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.89. dakikada, Cenk Tosun ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top direğin hemen yanında auta çıktı.Maçta başka pozisyon olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.İlk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, adını finale yazdıran ekip oldu.Stat: Kamil Ocak Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Serdar Akçer xxxGaziantepspor: Karcemarskas xx, Yalçın xx, İvan xxx (Dk. 86 Cenk Güvenç ?), Şenol Can xx, Serdar Kurtuluş xx, Sosa x, Cenk Tosun xx, Wagner x (Dk. 59 Zurita x), Olcan Adın xxx (Dk. 73 Julıo Cesar x), Hürriyet x, Popov xBeşiktaş: Rüştü xx, İsmail Köybaşı xx, Fernandes xx, Sivok xx, Quaresma xxx, Ekrem Dağ x, Necip Uysal xx, İbrahim Toraman xx, Ernst xx, Simao xx (Dk. 87 Hılbert ?), Almeida xx (Dk. 61 Bobo x)Goller: Dk. 5 ve Dk. 68 Olcan Adın (Gaziantepspor), Dk. 33 Sımao (penaltıdan), Dk. 49 Almeida (Beşiktaş)Sarı Kartlar: Dk. 34 Wagner (Gaziantepspor), Dk. 38 İbrahim Toraman (Beşiktaş)Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Beşiktaş ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. İstanbul’daki ilk maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, deplasmanda da bu avantajını koruyarak finale çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş’ta, sakatlığı süren Guti Hernandez ise kadroya yer almazken, sakatlığı geçen Ekrem Dağ ise bu maçta forma giydi. Gaziantepspor’da ise sakatlığı geçen Serdar Kurtuluş forma giyerken, sakat olan Dany Nounkeu ise forma giyemedi. Gaziantepspor taraftarları maça ilgi gösterirken, Beşiktaş’tan 2 bin kadar da taraftar maçı izledi.Futbolda bu sezon 49.’su düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, İstanbul’da 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda 15. kez finale yükselecek. Kupanın 48 yıllık geçmişinde daha önce 14 kez finalde mücadele eden siyah-beyazlılar, kupayı 8 kez müzesine götürdü."Kara Kartallar", turu geçmesi durumunda, Türkiye Kupası’nda son 6 sezonda 4. kez finale yükselme başarısını gösterecek. Beşiktaş, en son 2008-2009 sezonunda, İzmir’deki kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 4-2 yenerek, sezonu çifte kupayla kapatmıştı. Ev sahibi Gaziantepspor ise tarihinde ilk kez final oynayarak kupayı müzesine taşımak istiyor.