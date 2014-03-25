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Spor

Gaziantepspor 0 - Fenerbahçe 3

Fenerbahçe Emenike ve Sow'un gölleri ile Gaziantepspor 3-0 mağlup etti

25 Mart 2014 00:21

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında lider Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantepspor'un cezası nedeniyle kadın ve çocukların izlediği maçta Fenerbahçe'nin golleri 10. ve 34. dakikalar Emenike ve 76. dakikada Sow'dan geldi. Ev sahibi ekipte Binya maçın 87. dakikasında ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sarı lacivertliler şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Fenerbahçe ligin bitimine 8 hafta kala en yakın takipçileri Beşiktaş'ın 7 puan, Galatasaray'ın 8 puan önünde konumlanmış oldu.

 

Maçın ayrıntıları

 

Dk. 87: Binya rakibine yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Dk. 75: Gaziantepspor'da savunmanın hatalı pasını değerlendiren Sow topu kontrol etti ve ceza sahası çizgisinin üzerinden düzgün bir vuruşla gol orucunu bozdu. 0-3 
Dk. 34: Emenike yine savunma arkasına hareketlendi. Emenike Binya'yı bir kez daha geçerek kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.  0-2
Dk. 10: Emenike kendisine atılan uzun pası kontrol etti ve iki Gaziantepsporlu'nun müdahalesine rağmen yıkılmadı, ayakta kalarak golünü attı. 0-1
Hakemin ilk düdüğü ile mücadele başladı. 

 

Kadrolar:

 

FENERBAHÇE: Mert, Gökhan, Bekir, Alves, Caner, Kuyt, Mehmet Topal,Emre(Dk. 51 Salih Uçan), Meireles, Sow, Emenike
GAZİANTEPSPOR: Karcemarskas, Ekrem, Stankevicius, Binya, Şenol, Mustafa, Orhan(Dk. 46 Bekir Ozan Has), Traore, Birol(Dk. 46 Muhamed), Serdar(Dk. 63 İbrahim Akın),Cenk 

 

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