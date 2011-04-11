-GAZİANTEP'DE SEL CAN ALDI İSLAHİYE/SİİRT (A.A) - 11.04.2011 - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sel sularına kapılan bir kişi öldü, 2 kişi yaralı kurtarıldı. Siirt'in Baykan ilçesinde de sel sularına kadından haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğaziçi beldesinde, şiddetli yağış nedeniyle taşan dere suları sele neden oldu. Selden dolayı Kurna Mahallesi'nde Ramazan Uysal ve Ferhat Cevher'e ait evlerde büyük hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan Ali Uysal (40) hayatını kaybetti. Sel sularından yaralı kurtarılan Emine ve Nurgül Dinler, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sivil Savunma İl Müdürlüğü ve DSİ'ye ait ekipler beldede önlem aldı. Siirt'in Baykan ilçesinden geçen Bitlis Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve köylere ulaşımı sağlayan köprünün yakınlarında sel sularına kapılan Muhabbet Göktekin (50) kayboldu. Göktekin'in bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Öte yandan Siirt Valisi Musa Çolak ve Baykan Kaymakamı Murat Süzen, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.