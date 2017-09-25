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Gaziantep ve Şanlıurfa'da Abdulkadir Yüksel üzüntüsü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in hayatını kaybetmesi, seçim bölgesi Gaziantep ve memleketi Şanlıurfa'da sevenlerini yasa boğdu

25 Eylül 2017 23:44

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in hayatını kaybetmesi, seçim bölgesi Gaziantep ve memleketi Şanlıurfa\'da sevenlerini yasa boğdu.
Ankara\'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Güven Hastanesi\'nde 55 yaşında vefat eden İçişleri Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in yaşamını yitirdiği haberi, memleketi Şanlıurfa ve seçim bölgesi Gaziantep\'teki sevenlerini hüzne boğdu. Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'nde doğan ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren Yüksel, 10 yıl Birecik Belediye Başkanlığı yaptı. Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan evli ve 3 çocuk babası Yüksel\'in ölümüyle ilgili siyaset, iş ve yerel yönetimlerden birçok kişi ve vatandaşlar sosyal medya hesaplarından üzüntülerini ifade etti.

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