Gaziantep Valisi'nin tartışma yaratan selamı: Özgür Suriye Hükümeti'nin çok değerli başbakanı...

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, cumhuriyetin 94. yıl dönümü nedeniyle verilen resepsiyonda tartışma yaratan bir selamla yaptı. Yerlikaya hiçbir ülke tarafından tanınmayan, Suriye'de Beşar Esad muhalefeti tarafından başbakan olarak atanan Ahmet Salih Tuma'yı “Özgür Suriye Hükümeti'nin çok değerli başbakanı" olarak selamladı.

OdaTV'de yer alan habere göre, cumhuriyetin 94. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valiliği tarafından bir resepsiyon verildi. Resepsiyona, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, il protokolünün temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile siyasi partiler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, eğitim, sanat, sağlık, spor, tarım sektörlerinden davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından, Vali Ali Yerlikaya davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.

Vali Yerlikaya, Cumhuriyet kutlamasına ilişkin sözlerine, “Özgür Suriye Hükümetinin çok değerli başbakanı” diye başlayarak tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Salonda Suriye'de Esad karşıtı muhalefetin hiçbir ülke tarafından tanınmayan başbakanının olduğu öğrenildi. Geçen yıllarda Suriye'de Esad karşıtı muhalefet Ahmet Salih Tuma'yı başbakan olarak atamıştı.

Ahmet Salih Tuma kimdir?

Suriye muhaliflerinin 14 Eylül 2013’de başbakan seçtiği Ahmet Salih Tuma’nın verdiği ilk söz şu oldu: “Suriye, katil ve suçlulara yer olmayan halkın cumhuriyeti olacak...”

Tuma, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) Gassan Hitto’dan sonra seçtiği ikinci başbakan oldu. Hitto, seçildikten üç ay sonra, Temmuz 2013’de, SMDK içindeki görüş ayrılıklarıyla baş edemeyerek istifa etmişti.

Tuma da her ne kadar başbakanlık için tek aday olsa da İstanbul’da toplanan 115 kişilik SMDK yönetici kadrosunun tamamının oyunu alarak seçilmedi; 75 üye Tuma’ya ‘evet’ derken, 10 kişi ‘hayır’ oyu verdi. 12 üye boş oy kullandı.

'Şam deklerasyonu' üyesi

SMDK içindeki birçok isimden farklı olarak Tuma, ayaklanma başladıktan sonra da bir süre Suriye'de yaşadı.

Tuma, Suriye’nin doğusunda, Fırat nehrinin kıyısında kurulmuş Deyr ez Zor’da 1965’de doğdu. Siyasi çalışmalarına diş hekimliği öğrencisiyken 20’li yaşlarında başladı ve mezun olduktan sonra da devam etti.

2005 yılında Suriyeli 250’den fazla muhalifin imzaladığı ‘Şam Deklarasyonu’nun kurucu üyelerinden biri oldu. Deklarasyon, Suriye rejimini ‘totaliter’ olarak tanımlıyor, diyaloğa dayalı barışcıl ve aşamalı demokrasiye geçiş çağrısı yapıyordu. Bildiriye imza attığı için tutuklanan 12 kişi arasında Tuma da vardı. Tuma 2,5 yıl hapis cezası aldı.

Tuma, Suriye ayaklanması başladıktan sonra Temmuz 2011’de tekrar tutuklandı, serbest bırakıldıktan sonra Suriye içinde kaldı, yakalanmamak için sahte isimler kullandı ama 2012’de tekrar gözaltına alınınca ülkesini terk ederek İstanbul’da yaşamaya başladı.