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Koronavirüs

Gaziantep Valisi: Vaka sayımız katlanarak artıyor, zorunlu durumlar hariç evinizin dışında 'bir dakika' bile geçirmeyin

05 Kasım 2020 23:56

Gaziantep Valisi Davut Gül, şehirde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının katlanarak arttığına dikkat çekerek, "Zorunlu durumlar hariç 'bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin" dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki Covid-19 vaka sayılarının katlanarak arttığını söyleyen Vali Gül, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. 

Vali Gül, paylaşımında, "Kalabalık ortamlar, ev gezmeleri, maskesiz, mesafesiz ticari ilişkilerle, temizlik kurallarına uymamak bu durumu daha da arttırıyor. Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin. Akraba ve arkadaşlarınızın evine gitmeyin" ifadesini kullandı.

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