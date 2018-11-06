Gaziantep Valisi Gül, göreve başladı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği\'ne atanan Davut Gül, bugün kente gelerek göreve başladı. Kente hizmet için çalışacağının mesajını veren Vali Gül, kurum amirlerinden \'Vali söylerse yaparız\' denilmemesini isteyerek, \"Bu çerçevede hangi konu varsa şimdiden talimatımdır; benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapalım\" dedi.

Dün gece kente gelen Vali Gül, ilk olarak sabah erken saatlerde Suriye sınırındaki Karkamış\'a giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra valilik makamına gelen Vali Gül\'ü, burada kent protokolü karşıladı. Vali Davut Gül, kendisini karşılayanlarla tokalaşıp tanıştıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Vali Gül, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için elinden geleni yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

\"Görev yapacağımız süre içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze vizyon olarak koyduğu 2023-2053-2071 hedeflerini başta Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, iş dünyasıyla, Gaziantep ile ilgili sözü olan, fikri olan, derdi olan herkesle beraber gerçekleştireceğiz. FETÖ başta olmak üzere şimdiye kadar olduğu gibi bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerinin vatandaşımızın huzurunu bozması bizim için kırmızı çizgidir. Dolayısıyla da hiç birine hiçbir yerde müsamaha gösterilmeyecek.

DIŞ TİCARETİMİZİ 2023\'TE MÜMKÜNSE 27 MİLYARA ÇIKARMAK, HEDEFİMİZ

Şu anda 11,5- 12 milyar dolar olan dış ticaretimizin gelişerek 2023\'te inşallah 23 milyar dolar, mümkünse 27 milyar dolar olması, herkesin aşa, işe kavuşması hükümet politikalarının en iyi şekilde uygulandığı şehir olması temel hedeflerimiz arasındadır. Vatandaşın taleplerini, vatandaşın lehine yorumlayan yani, \'vali söylerse yaparız, vali derse yaparız\' denilen hangi konu varsa şimdiden talimatımdır, benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapalım. Benim söylememle yapılmayacak şeyler ise zaten hukuken mümkün değildir, orada sizlerin de bizim de yapabileceğimiz hiç bir şey yok. İnisiyatifi vatandaşın lehine alalım.\"

Vali Gül toplantının ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.



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