Gaziantep Üniversitesi'den mayına dayanıklı bot

Gaziantep Üniversitesi'nde "topuk mayını" olarak bilinen ve ayağın kopmasına neden olan patlayıcıya dayanıklı bot üretildi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey ve ekibinin 12 yıl süren "Mayına Dayanıklı Asker Botu" projesi kapsamında ürettiği "Ediz" adı verilen bot, Sakarya'daki Otokar fabrikasında patlamaya eş değer düşürme testinden başarıyla geçti.

Güzelbey, 12 yıl önce başlattıkları ve birkaç kez kesintiye uğrayan projede son aşamaya geldiklerini söyledi.

Proje ekibinde yer alan öğrencilerden Ediz Şavkın'ın bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Güzelbey, botun adını da onun anısına "Ediz" koyduklarını ifade etti.

AA'da yer alan habere göre, patent almak için başvuruda bulunduklarını dile getiren Güzelbey, "Botumuzu hazırlayarak Otokar'da patlamaya eş değer düşürme testine götürdük. Bir mankenin ayağına giydirilen bot yüksekten platformla beraber düşürüldü. Bot, 20 gramlık İtalyan mayının etkisinin aynısının simüle edildiği testten geçti. Şimdi bir aşama daha var. Üst tarafından da şarapnelden etkilenmemesi için modifikasyon yapacağız" ifadelerini kullandı.

Testte, botun iki defa mayına basmaya dayanabileceğinin görüldüğünü aktaran Güzelbey, bunu da patlama testinde görmek istediklerini belirtti.

Botun üç aşamalı düşünüldüğüne işaret eden Güzelbey, "Patlamanın bir miktarını tahliye etmesi için alt tarafa şekil verdik çünkü patlama milisaniyeler içerisinde oluyor. Ortalama 5 milisaniye gibi bir zamanda patlama etkisini gösteriyor. İkinci aşamada patlamayı absorbe edecek ve şarapnel etkisini önleyecek 10 kattan oluşan malzeme kullandık. Bir de yüksekliğinin avantajı var. Üst tarafın içini de kaplayarak şarapnel etkisini ortadan kaldıracağız. Patlama sırasında ayakta morluk ve ufak tefek yaralanmalar olabilir ama botun ayağın kopmasını engelleyeceğine inanıyoruz” dedi.