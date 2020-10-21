Gaziantep'te zaman ayarlı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hafta sonu polis merkezi önündeki park halinde bulunan aracın altına zaman ayarlı düzeneğe sahip 1200 gram patlayıcı bulunan çantayı bıraktığı belirlenerek yakalanan 2 zanlı tutuklandı.



Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan, 2012 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştirildiği Karşıyaka Polis Merkezi önünde geçen cumartesi günü park halindeki aracın altında bir kişi çanta bırakıp, otomobille kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede çantada 3 parça halinde yaklaşık 1200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı bulundu. Patlayıcı imha edilerek saldırı engellenirken, olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Güvenlik güçlerince yakalanan şüphelilerden H.H.'nin patlayıcı bulunan çantayı aracın altına bıraktığı, V.E.İ.'nin ise otomobille kaçmasına yardımcı olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; "Silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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