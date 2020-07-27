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Gaziantep'te mezarlık ziyareti 3 günlüğüne yasaklandı

27 Temmuz 2020 23:41

Koronavirüs salgını kapsamında gerçekleştirilen sağlık değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep’te perşembe - cuma - cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır" dedi.

Koronavirüs salgını kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında sağlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kıymetli hemşehrilerimiz kurallara uymadığımız müddetçe tehlikeden uzaklaşmamız mümkün değil" denildi.

Gaziantep Valisi Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın hastalıktan dolayı kentte perşembe, cuma ve cumartesi günleri mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti.

Vali Gül, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup ayrıca kına, çeyiz, vb. törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir."

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