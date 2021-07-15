Gaziantep'te kafesinden kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı!

Gaziantep'te kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı. Aslanın kafesinden çıkması üzerine ziyaretçiler tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, hayvanat bahçesindeki bir aslan bilinmeyen nedenle kafesinden dışarı çıktı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İlk bilgilere göre, yaralanan 3 bakıcı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre sonra yakalanan aslan etkisiz hale getirildi.

Durumun kontrol altına alınmasıyla hayvanat bahçesi yeniden ziyarete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Gaziantep Hayvanat Bahçe’mizde besleme yapıldığı sırada, aslanlardan biri dikkatsizlik sonucu bakıcısını yaralamıştır. Durum kontrol altına alınmış olup, bakıcı personelimizin sağlık durumu iyidir. Personelimiz kontrol amaçlı müşahede altına alınmıştır. Hayvanat bahçemiz olağan seyrinde hizmetine devam etmektedir."