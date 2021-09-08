Gaziantep'te kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

Gaziantep'te T.K. , boşanma aşamasındaki eşi S.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırı sonucu Tuğba K., iki bacağından ve sağ kolundan yaralandı.

Olay, 5 Eylül Pazar günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşandı.

Son duruşmada,T.K., öldürülmekten korktuğunu söyledi. Olayın ardından boşanma davası için mahkemeye çıkan kadın, mahkeme heyetinin bacaklarındaki ve kolundaki bıçak darbelerine ve yaralarına rağmen boşanma talebini ret ettiğini belirtti.

"Boşanma davasına üç gün kala üç yerimden bıçaklandım"

Yaşadıklarını anlatan T.K., "Eşim tarafından sürekli darp ediliyordum. Bu yüzden yaklaşık 9 aydır süren bir boşanma davamız var. Dava önce uzlaşmalı olarak açıldı ama sonrasında boşanmaktan vazgeçti, ben boşanmak istemiyorum dedi. Sonrasında da davamız dokuzuncu aya ertelendi. Davaya üç gün kala eşim beni iki bacağımdan ve bir kolumdan bıçaklandım. Bu olay çocuklarımın göz önünde yaşandı. Sonrasında da kaçıp gitti. Bugün de boşanma duruşmamız vardı ama mahkeme boşama talebinin reddine karar verdi. Elimde bu kadar belge olmasına, polis kararı olmasına ve bıçaklandığıma dair evraklar olmasına rağmen hakim beni boşamadı. Boşama için illaki ölmem mi gerekiyor. Eşim 14 yaşındaki kızımıza da şiddet uyguluyordu. Ben boşanmak istiyorum, bu adam elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" dedi.

T.K. şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli beni tehdit ediyor, sağımda solumda dolaşıyor"

"Geçmişte de şiddet gördüm ama eşime bir şans daha verdim. Sonrasında şiddet yine devam etti. En son beni evden kovdu. Kendime bir düzen kurdum, çocuklarımız yanıma aldım. Yaklaşık 8-9 aydır çocuklarıma ben bakıyorum. Ama adam sürekli beni tehdit ediyor, sağımda solumda dolaşıyor"

"Devletimizden, polisimizden yardım istiyorum"

"Devletimizden, polisimizden yardım istiyorum. Davamın hızlanmasını istiyorum. Benim boşanmam lazım. Çünkü bu adam bana, 'nikahlı karım olduğun için senin gırtlağını bile keserim" diyor. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın gözü önünde böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Lütfen ben ölmeden bana yardım edin. Ben öldükten sonra, çocuklarım ortada kaldıktan sonra gelecek yardımı istemiyorum" (İHA)