Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)