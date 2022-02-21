Gaziantep'te ekmeğe zam

Gaziantep’te fırıncıların uzun zamandır talep ettiği ekmek zammı gerçekleşti. Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle Gaziantep’teki fırıncılardan gelen zam talebi kabul edildi. Düzenlemeye göre, ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Gaziantep Fırıncılar Esnaf ve Sanatkar Odası tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, tüm unlu mamül ürünlerine yüzde 20 zam yapılmış oldu. Bu düzenlemeyle, yulaflı ve çavdarlı ekmeğin tanesi 6.5 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.

Ancak, yeni ekmek tarifesi ne fırıncı, ne de vatandaşı memnun etmedi. Dar gelirli vatandaşlar, “Zaten tükettiğimiz bir ekmek kaldı. O da zamlandı” diye tepki gösterirken, fırıncılar ise “Una, suya, elektriğe her şeye yüzde 50-100 oranında zam geldi. Bu fiyatlar bile bizi kurtarmayacak” diye yakındı.