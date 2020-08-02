Gaziantep'te bir günde 2 bin 768 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep'te Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.