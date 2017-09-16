Gaziantep Londra Moda Haftasına damgasını vurdu

Aynur Tattersall - Faruk Zabcı - Celal Sönmez / Londra, 16 Eylül, (DHA) - Yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı Londra Moda Haftası başladı. İngiltere\'de yaşayan ve 2003\'ten bu yana her yıl Londra Moda Haftası\'na katılan Aksu\'nun defilesine yoğun ilgi gösterildi. Aralarında İngiliz sanatçı ve modacıların da bulunduğu çok sayıda kişi defileyi izledi.

İngiltere\'nin başkenti Londra\'da gerçekleştirilen Londra Moda Haftasının ilk gününde, Türk modacı Bora Aksu, İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonunu tanıttı. Gaziantep’in geleneksel kutnu kumaşını kullanan ünlü modacı Aksu,moda haftasında Gaziantep rüzgarı estirdi.

Gaziantep\'te 16. yüzyıldan bu yana dokunan, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği, \'saray kumaşı\' olarak bilinen kutnu kumaşıyla hazırlanan yeni koleksiyon, defileyi izlemeye gelen birçok modasever, blogger ve davetliden yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de izlediği defilede, Aksu’nun turkuaz, kırmızı, pembe, bebek mavisi ve kırık beyaz gibi renk çeşitlerinin tül, ipek ve kutnu kumaşıyla birlikte harmanlanarak koleksiyonu oluşturduğu görüldü.

Gaziantep Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen defilenin ardından gazetecilere konuşan Şahin, \'Kumaşta büyük bir asalet, derinlik ve zarafet var ama Bora kardeşimin elinde de muhteşem bir güzelliğe dönüşmüş. Tebrik ediyorum. Ülkemizin böyle birini yetiştirmesi ve dünyaya büyük bir modelist ve tasarımcı olarak bugün bizi temsil etmesinden dolayı gurur duyuyoruz.\' dedi.

GAZİANTEP’TEN ESİNLENDİ “ KUTNU KUMAŞI İLE ÇALIŞMAK BİR HAZİNEYDİ”

Gaziantep\'i ilk defa birkaç ay önce ziyaret ettiğini söyleyen Aksu, \'Gaziantep aslında şehir olarak inanılmaz esin kaynağı olan bir şehir. İnanılmaz etkilendim. Bu kumaşlarla çalışmak benim için bir hazineydi.\' dedi.

Kutnu kumaşının, ipek çözgüler ile koton dokumaları bir arada barındırması sebebiyle de ilkbahar ve yaz döneminde rahatlıkla kullanılacağını, ayrıca hijyen açısından da bu kumaşın çok sağlıklı olduğunun altını çizen Aksu, \'Artı, bence kumaş inanılmaz lüks. Ayrı bir asalet var kumaşta. Bu sezonda ilk kullanışımdı ama daha yine daha nice sezonda kutnu kumaşını kullanacağım.\' dedi.

Gaziantep Belediyesi\'ne teşekkür ederek kutnu kumaşıyla çalışmaktan çok zevk aldığını belirten Aksu, \'Ben sonuçtan çok mutluyum. (Kutnu kumaşını) Hep beraber uluslararası bir alanda sunduk.\' dedi.

19 Eylül\'e kadar sürecek Londra Moda Haftasına, Erdem Moralıoğlu, Esin Akan, Merve Bayındır gibi Türk modacıların yanı sıra, çok sayıda modacı ve marka katılıyor. Londra Moda Haftası boyunca Paul Smith, Jasper Conran, Joseph, Emporio Armani, Tommy Hilfiger ve Burberry gibi markalar ve modacılar da yeni koleksiyonlarını tanıtacak.

Görüntü Dökümü

- Defileden görüntüler

-Fatma Şahin ve Bora Aksu ile ropörtaj