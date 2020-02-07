Gaziantep İŞKUR’da il müdürünün de aralarında yer aldığı 11 sanığa hapis cezası

İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından açılan ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. İl müdürü ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık, 10 ay ile 1 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklar daha önce suç işlemediği için cezaları ertelenirken il müdürü Sıraç Ekin’in görevine son verildi.

"FETÖ bana kumpas kurdu"

İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin, mahkemede yaptığı savunmada 'FETÖ’nün kendisine kumpas kurduğunu ve kuruma zarar verme niyetinde olmadığını belirtti. Ekin’in ihale komisyonu başkanı olarak atadığı yardımcısı Rıza Alper ise ‘şartnamalerdeki teknik konulara hakim olmadığını ve bu durumun düşük fiyat konusuna odaklandıklarından dolayı ortaya çıktığını’ savundu. İhale komisyonu olan diğer şube müdürleri de memuriyetlerinin hiçbir zamanında bu konu hakkında bir eğitime tabii tutulmamalarına rağmen komisyona atandıklarını belirtti.