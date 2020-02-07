Gaziantep İŞKUR’da il müdürünün de aralarında yer aldığı 11 sanığa hapis cezası

Cumhuriyet'ten Fırat Alkan'ın haberi
ne göre, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Gaziantep il müdürlüğü tarafından 2013 ve 2014 yıllarındaki araç kiralama ve servis hizmeti için açılan ihaleleri mercek altına alan müfettişler, 3 ihalede tekliflerin şartnameye uymamasına karşın aynı firmaya verildiğini belirledi. Müfettişlerin tespitine göre, 3 adet şoförlü araç kiralama için açılan 2 ihale, modeli ve silindir hacmi uygun olmayan araçlarla teklif veren firmaya verildi. Bir yıl sonra yapılan 36 aylık araç ihalesini de 486 bin TL’lik teklif vererek kazanan firma, aynı yıl açılan servis ihalesini de yeterli belge sunmamasına karşın 407 bin TL’lik teklif vererek aldı. Söz konusu ihalelerin başka teklif alınmadan hep aynı firmaya verildiğini kayıt altına alan müfettişler, İŞ-KUR İl Müdürü Sıraç Ekin, ihale komisyonu üyeleri ve firma ortağı 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İhalelerle ilgili soruşturma başlatan cumhuriyet savcısı 11 kişi hakkına ‘’ihaleye fesat karıştırmak’’ suçlamasıyla dava açtı.