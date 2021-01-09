Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi Sivas'ta son buldu: 2-1

Süper Lig'in 18.haftasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
DG Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Kırmızı beyazlıların gollerini 41 ve 47.dakikada Hakan Arslan atarken, kırmızı siyahlı ekibin tek golü 4.dakikada Maxim’den geldi.
Ligde 3 maç aranın ardından galip gelmeyi başaran Sivasspor puanını 22’ye yükseltirken, ligde 15 maç aranın ardından mağlup olan Gaziantep 31 puanda kaldı.
Gaziantep FK’da Jefferson Nogueira, 78.dakikada hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Kırmızı siyahlılar maçı 10 kişi tamamladı.