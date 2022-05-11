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Spor

Gaziantep FK'dan Erol Bulut kararı

11 Mayıs 2022 15:04

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, gelecek sezon planlamasına teknik direktör Erol Bulut’la başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlamıştır.

Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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